المقاومة العراقية تستهدف العدو الإسرائيلي في ميناء حيفا

وقالت المقاومة في بيان: إنه “استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ونصرة أهلنا في غزة، ورداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل استهدف مقاتلو المقاومة في العراق فجر اليوم بواسطة الطيران المسير ميناء حيفا بأراضينا المحتلة”، مؤكدة الاستمرار في دك معاقل الأعداء.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس مرتين موقعاً للعدو الإسرائيلي في إيلات “أم الرشراش” المحتلة بوساطة الطيران المسير.