حابس الرميح يوقع “ارسميني كي أنام”

حمص -البعث

احتفى الشاعر حابس مفلح الرميح بتوقيع باكورة إنتاجه الأدبي وهو مجموعة شعرية موسومة بـ”ارسميني كي أنام” التي تضم في طياتها ٦٦ قصيدة موزعة بين شعر التفعيلة والعمودي، وتقع ضمن ١٣٢ صفحة من القطع المتوسط، وذلك في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي العربي وسط مدينة حمص.

يغلب على قصائد الرميح الطابع الغزلي إلى جانب قصائد وطنية وقومية واجتماعية، تشي بفيض مشاعر وأحاسيس وانفعالات انسانية عالية.

وفي إضاءة تحليلية على الديوان، رأى الشاعر إبراهيم الهاشم أن عنوان الديوان يحمل دلالات تجسد المحبة بأبهى صورها، فالشاعر كتب للأرض والإنسان والوطن وصادق كل الفصول وتناول قضايا الحب والحرب والغربة وسطّر الشعر الموزون والتفعيلة بلغة رشيقة شفافة بعيدة عن التكلف والتعقيد.

وأوضحت اختصاصية اللغة العربية الشاعرة رحاب رمضان أن عنوان الديوان واضح بمثابة العتبة التي تطل على ذات الشاعر، لافتة إلى أن الشاعر وجّه خطابه للأنثى فهي المحبوبة تارة والأرض تارة أخرى، مبينة وضوح الانتماء والولاء المقدس في وعي الشاعر إلى الوطن من خلال تتبع جغرافية القصائد.

وعقب الإضاءة النقدية، ألقى الشاعر مجموعة من قصائد الديوان التي حظيت برضى وتفاعل الحضور، ليقوم بعد ذلك بتوقيع نسخ من ديوانه وإهدائها إلى الحضور.

يحمل الشاعر حابس مفلح الرميّح إجازة في الحقوق وهوعضو في نقابة المحامين نشرت له العديد من القصائد في عدد من الدوريات المحلية والعربية.