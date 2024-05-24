“رئيس تايوان” يجرّ الجزيرة نحو الحرب

بكين-سانا

اتهمت الصين “رئيس تايوان” الجديد، لاي تشينغ تي بدفع الجزيرة نحو الحرب.

وقال وزير الدفاع الصيني دونغ جون، وفقاً لوكالة فرانس برس: إن لاي تحدى بجدية مبدأ “الصين واحدة”، وجرّ مواطنينا في تايوان إلى وضع خطر محفوف بالحرب والمخاطر”، مضيفاً: “سنذهب أبعد في إجراءاتنا المضادة حتى تتحقق إعادة التوحيد الكاملة للوطن الأم”.

وبدأ الجيش الصيني أمس مناورات “السيف المشترك-2024” حول جزيرة تايوان، والتي ستستمر لمدة يومين، وبحسب المتحدث باسم القوات الصينية المشاركة في المناورات فإن التدريبات تتركز على دوريات مشتركة للتأهب القتالي البحري والجوي والسيطرة على ساحة المعركة وتوجيه ضربات دقيقة مشتركة على أهداف رئيسية.