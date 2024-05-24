مباراة الفرصة الأخيرة لليونايتد ورقم جديد للسيتي في نهائي كأس الاتحاد

البعث -وكالات

محبو الكرة الإنكليزية على موعد غداً السبت مع مباراة من العيار الثقيل بين قطبي مدينة مانشستر السيتي واليونايتد، ديربي لم يبخل علينا بالندية والمتعة في كل مرة وبغض النظر عن البطولة ومركز الفريقين، ستقام المباراة المنتظرة في استاد ويمبلي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت دمشق.

وينتظر مانشستر سيتي كتابة التاريخ مجدداً، بعدما أصبح أول فريق يحقق الدوري الممتاز أربع مرات متتالية، وتعد هذه المرة الثانية توالياً التي يتقابل فيها السيتي أمام اليونايتد في نهائي الكأس وهذا لم يحدث منذ مواجهة بلاكبيرن أمام كوينز بارك في 1884 و1885، ويسعى السيتي أن يكون أول فريق يحصد لقب الدوري وكأس الاتحاد في عامين متتاليين.

ولم يخسر السماوي في كأس الاتحاد منذ عام 2022 أمام ليفربول في نصف النهائي، أي فاز في آخر 11 مباراة وسجل 34 هدفاً ولم يستقبل سوى ثلاثة، كما انتصر في 10 مباريات من آخر 12 نهائي خاضها في أوروبا (كأس الاتحاد، كأس الرابطة، دوري أبطال أوروبا)، ولم يتذوق فريق غوارديولا طعم الهزيمة في آخر 35 مباراة في كل البطولات، حيث فاز في 29 وتعادل ست مرات وهذه أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ كرة القدم الإنكليزية بعد نوتنغهام فورست في 1978 الذي لم ينهزم في 40 مباراة متتالية.

على الجانب الآخر سيفعل مانشستر يونايتد كل ما بوسعه ليتمكن من الخروج من موسم صفري، إضافة إلى عدم التأهل إلى أية بطولة أوروبية للمشاركة بها خلال الموسم المقبل، وأنهى اليونايتد هذا الموسم وهو في المركز الثامن بالدوري الممتاز، أي سيكون أقل ترتيب لفريق يلعب نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي منذ أرسنال الذي فاز على تشيلسي في 2020.

كما خسر الشياطين الحمر 19 مباراة واستقبل 84 هدفاً في جميع البطولات هذا الموسم، ولم ينتصروا في آخر خمس مباريات لعبوها في استاد ويمبلي، حيث خسروا ثلاث مرات وتعادلوا مرتين، أي لم يفوزوا منذ انتصارهم 2-1 على توتنهام هوتسبير في نصف نهائي 2018، وأخيراً خسروا آخر ثلاث من أربع نهائيات كبرى خاضوها (كأس الاتحاد، كأس الرابطة، دوري أبطال أوروبا)، حيث فازوا فقط في نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية على نيوكاسل بثنائية نظيفة.

ويتصدر أرسنال ترتيب الأندية الأكثر حصداً للبطولة عبر التاريخ برصيد 14 لقباً، يليه مانشستر يونايتد، إذ حصد 12 لقباً آخرها كان في نسخة 2016، ويوجد في المركز الثالث كل من تشيلسي وتوتنهام وليفربول بثمانية ألقاب، وفي المركز الرابع مانشستر سيتي بالمشاركة مع أستون فيلا بسبع بطولات.

أرقام وتواريخ

– التقى الفريقان العام الماضي في نهائي كأس الاتحاد، وشهدت المباراة فوز السيتي بهدفين مقابل هدف.

– واجه الفريقان بعضهما البعض تسع مرات في كأس الاتحاد، انتصر اليونايتد خمس مرات بينما فاز السيتي أربع مرات، وفي نصف النهائي، انتصر السماوي على الشياطين الحمر في نصف نهائي عام 2011.

– فاز السيتي على اليونايتد في مباراتي الدوري الممتاز هذا الموسم ويسعى للانتصار في نهائي الكأس كي يحقق ثلاث انتصارات في موسم واحد وهذا شيء لم يحدث منذ 1970.

– لم ينجح مانشستر يونايتد في الانتصار على السيتي سوى مرة واحدة فقط في آخر سبع مباريات جمعت الفريقين، وفاز السيتي ست مرات من ضمنهم آخر ثلاث مرات وممكن أن تصبح أربع مرات متتالية وآخر مرة حدث ذلك كان بين عامي 2013 و2014.