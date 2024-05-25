استمرار تقديم طلبات الترشيح لمجلس الشعب… ولقاءات حزبية حوارية

اللاذقية – مروان حويجة

تواصلت اليوم عملية تقديم طلبات الترشيح لانتخابات عضوية مجلس الشعب في محافظة اللاذقية بإشراف اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات، ولجنتي الترشيح في مبنى مديرية التأهيل والتدريب في مديرية الزراعة.

وتفقد محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال صباح اليوم سير الإجراءات في المركز والتسهيلات المقدّمة للمرشحين، واستمع من عدد من المرشحين عن تقييمهم لسير العمل.

بدوره، التقى أمين الشعبة الحزبية الأولى في فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق الدكتور علي نيصافي الرفاق أمناء ومتفرغي الفرق وذلك في مقر الشعبة.

وأشار الرفيق نيصافي إلى أهمية الاستحقاق الإنتخابي بما يحمله من مدلولات ومعانٍ وطنية كبيرة، منوهاً بضرورة ممارسة الرفاق البعثيين حقهم باختيار ممثليهم في كافة الاستحقاقات والمحافل الوطنية بكل شفافية وديمقراطية، كما دعا إلى العمل على تشجيع الرفاق البعثيين في القيادات الحزبية إلى ترشيح أنفسهم ليكونوا مساهمين في نجاح هذا الاستحقاق الإنتخابي، كما حثّ على ضرورة عقد لقاءات وتشكيل لجان مهمتها توضيح مضامين العملية الانتخابية.

كما عقدت الشعبة الحزبية الثانية في فرع جامعة تشرين للحزب بحضور الرفيق المهندس محسن صارم أمين الشعبة اجتماعاً مع أمناء ومتفرغي الفرق الحزبية التابعة.

وقدم الرفيق صارم شرحاً لكيفية التقدم للترشح، منوهاً بضرورة تشجيع شريحة الشباب للترشح، وموجهاً بوضع خطط عمل لعقد اجتماعات ولقاءات وندوات حزبية وجماهيرية لتوضيح أهمية هذا الاستحقاق.

أيضاً عقدت الشعبة الحزبية الثالثة في فرع جامعة تشرين للحزب بحضور الرفيق الدكتور حكمت بربهان أمين الشعبة اجتماعاً مع الرفاق أمناء ومتفرغي الفرق الحزبية التابعة، حيث أكد على ضرورة المشاركة الواسعة في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، كما نوقشت بعض الاستفسارات وتمّت الإجابة عليها.