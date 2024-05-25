انخفاض أسعار الخضار.. وارتفاع الفاكهة في حماة

حماة – ذُكاء أسعد

رغم استقرار أسعار الخضار وانخفاض بعضها، تشهد عمليات البيع والشراء حركة ضعيفة في أغلب محال الخضار والفواكه التي تبيع بالمفرق، وأوضح عدد من الباعة أن معظم المواطنين يشترون حاجاتهم الضرورية فقط وبشكل يومي. فقد بلغ سعر كغ البندورة 5000 ليرة، والخيار 6000 والفول الأخضر 3000 والبازلاء 7000، بينما حافظت الفاصولياء على سعرها البالغ 12 ألفاً، وانخفض سعر الثوم إلى ما دون 15 ألفاً بعد أن وصل الشهر السابق لأكثر من 40 ألفاً.

أما الفاكهة الصيفية، فتأخذ منحاً تصاعدياً يوماً بعد يوم إذ ارتفعت أسعارها بشكل كبير مقارنةً بالعام السابق لتصبح من الكماليات لغالبية الأسر من ذوي الدخل المحدود وحكراً فقط على الأغنياء، حيث بلغ سعر كغ الخوخ 15 ألفاً والدراق 16 ألفاً والمشمش 13 ألفاً. وأكد مزارعون في ريف حماة أن العوامل الجوية التي سادت مؤخراً من أمطار غزيرة وبَرَد ورياح عاصفة، أدّت لتضرّر عدد كبير من الأشجار وتكسُّر الأغصان وتساقط الثمار وخاصة أشجار الخوخ والمشمش والدراق. وهذا الأمر أدّى لتدني الإنتاج هذا العام وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وأوضح رئيس لجنة تجار سوق الهال في حماة غالب عدي، أن حركة البيع في سوق الهال مقبولة إلى حدٍّ ما، بخاصة للخضار التي انخفضت أسعارها بشكل يناسب أصحاب الدخل المحدود نسبياً.

وعزا عدي ارتفاع أسعار الفواكه إلى عدة أسباب، منها قلة الكميات التي تصل لسوق الهال على اعتبار أن موسمها في بدايته، وكذلك التصدير، ولا يمكن إغفال الأمر الأهم وهو ارتفاع تكاليف الإنتاج واليد العاملة وأجور النقل من الريف إلى المدينة.