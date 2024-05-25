نهائي بطولة الجمهورية للشطرنج بضيافة دمشق

تنطلق اليوم في مدينة الفيحاء الرياضية في دمشق منافسات نهائي بطولة الجمهورية للرجال والسيدات للشطرنج التي تقام وفق النظام الدوري الكامل بزمن 90 دقيقة و30 ثانية، وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

كوادر اللعبة توقعوا أن تكون البطولة الحالية مختلفة كلياً عن بطولة العام الماضي التي شهدت مفاجآت بالجملة على صعيد الرجال والسيدات، خاصة وأن المنافسة الحالية ستبلغ على أشدها بين الأبطال والبطلات الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في كافة البطولات الخارجية، ومنهم على سبيل المثال مازن فندي وحمزة مسعود الذين شاركوا الأسبوع الماضي في بطولة الشارقة الدولية السابعة “ماسترز” ولم يحالفهم الحظ فيها.

بطل الجمهورية للعام الماضي كريم هنيدي مطالب بالمحافظة على اللقب الذي أحرزه العام الماضي وهو الأول في تاريخ مشاركاته المحلية، لكنه سيلاقي صعوبة بالفوز للمرة الثانية باللقب أمام المتأهلين من الدور التمهيدي وهم: مالك قونيه لي (هيئة الإدارة المحلية) وبشير عيتي (دمشق) وإدوار لطيفة (حمص) وحمزة مسعود (اللاذقية) ومازن فندي (حماة) ومحمد فندي (حماة) وسامر دباس (حلب).

من جهتها تسعى لاعبة حماة منار خليل للمحافظة أيضاً على لقبها كبطلة للعام الماضي، حيث ستتنافس مع اللاعبات المتأهلات من الدور التمهيدي: ضحى فرحة (حماة) وفاطمة الزهراء مراد (هيئة المحافظة) ومرام عيسى (حماة) ورولا محمود (حمص) وزينة سليمان (طرطوس) وسيدرا حبيب (حمص) ونايا بوفرود (طرطوس) للفوز باللقب.

اتحاد الشطرنج سيقيم على هامش البطولة بطولة الجمهورية للشطرنج الخاطف لنفس المشتركين بنهائي الرجال والسيدات.

رئيس اتحاد الشطرنج علي عباس أشار لـ”البعث” إلى أن البطولة الحالية تضم نخبة من لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني، وعليه سيكون المستوى الفني عالياً، مضيفاً: أعتقد أنه لن يحسم لقب البطولة للرجال بسهولة فالجميع قادم للفوز، أما لدى السيدات فسيكون الأمر مختلفاً و ستفرض خبرة اللاعبات النتيجة الفوز باللقب، اللاعبون واللاعبات الأربع الأوائل في كل فئة سيتم اعتمادهم لتمثيل منتخبنا الوطني في المشاركات المقبلة.