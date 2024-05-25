25-مايو-2024
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أخبارصحيفة البعث

هبوط اضطراري لمروحية تقلّ رئيس وزراء أرمينيا

يريفان-سانا    

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم أن المروحية التي كانت تقله اضطرت إلى الهبوط اضطرارياً بسبب سوء الأحوال الجوية في حادث لم يسفر عن ضحايا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن باشينيان قوله في منشور على فيسبوك: “كل شيء على ما يرام، نظراً لسوء الأحوال الجوية قامت مروحيتنا بهبوط غير متوقع في فانادزور، وسنواصل رحلتنا الآن بالسيارة”.

وتقع فانادزور في وادٍ بمنطقة جبلية في شمال أرمينيا.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع عندما كان باشينيان في طريقه إلى مدينة تاشير على الحدود مع جورجيا.

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