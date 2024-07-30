استشهاد مواطنة لبنانية وإصابة 68 إثر العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

بيروت-سانا

استشهدت مواطنة لبنانية وأصيب 68 آخرون بينهم أطفال إثر عدوان جوي إسرائيلي استهدف مساء اليوم منطقة سكنيةً بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قولها في بيان: إن الحصيلة الأولية للعدوان تؤكد استشهاد مواطنة مدنية لبنانية، وإصابة /68/ مدنياً، بينهم خمسة إصابتهم حرجة وتتوزع إصابات البقية بين المتوسطة والطفيفة.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن الوزارة ستصدر تباعاً تحديثاً لحصيلة العدوان مع استمرار أعمال رفع الركام والدمار.

وأوضح البيان أن فرق وزارة الصحة اللبنانية تابعت ميدانياً تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وقامت بالتنسيق مع فرق الإسعاف لإجلاء المصابين بأسرع وقت ممكن إلى المستشفيات القريبة وهي (مستشفى بهمن، مستشفى الساحل، مستشفى الرسول الأعظم، مستشفى الزهراء، مستشفى الجيعتاوي الجامعي).

وأفادت قناة المنار نقلاً عن مصادر محلية، بأن العدوان نفذته طائرة إسرائيلية، أطلقت 3 صواريخ باتجاه المنطقة السكنية بالقرب من مستشفى بهمن، في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى استشهاد مواطنة لبنانية، وإصابة عدد من الأطفال وانهيار مبنى بالقرب من المستشفى.

وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى منطقة حارة حريك لنقل المصابين، وكذلك سيارات الإطفاء.

إلى ذلك تجمعت حشود كبيرة من المواطنين اللبنانيين في المنطقة السكنية المستهدفة بالعدوان الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت مرددين الشعارات المنددة بالعدوان والداعمة للمقاومة.