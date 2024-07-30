المقاومة اللبنانية تتصدى للطائرات الحربية الصهيونية وتجبرها على التراجع

بيروت- سانا

تصدت المقاومة اللبنانية للطائرات الحربية الصهيونية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على التراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة”.

في الأثناء، استشهد مواطن لبناني في غارة إسرائيلية على قرية في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، إضافة إلى وقوع أضرار فادحة بمنزل، فيما واصل العدو اعتداءاته على القرى والبلدات جنوب لبنان، حيث استهدفت طائرات حربية معادية بصاروخين منزلاً غير مأهول في منطقة الخلة بين بلدتي جبشيت وعدشيت، وألحقت به أضراراً كبيرة، كما خرق الطيران الحربي المعادي جدار الصوت في أجواء مدينة صيدا والزهراني والقرى الجنوبية مسبباً دوي انفجارين متتاليين سمع صداهما القوي في أنحاء المنطقة.