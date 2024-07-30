بحضور وفد الجمهورية العربية السورية.. بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإيران

طهران-سانا

أدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في البرلمان الإيراني بحضور وفد الجمهورية العربية السورية الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وعشرات الوفود الأخرى من رؤساء دول ورؤساء وزراء وبرلمانات ومنظمات دولية.

وقال بزشكيان في كلمة له بعد القسم: “حكومتنا ستكون حكومة وفاق وطني تمثل جميع أطياف الشعب، وسنضع حداً للتمييز، وسنحترم كرامة الإنسان، وأمامنا فرصة للتغيير الجذري والسير في طريق الشعب”، مؤكداً أن إيران لن تستسلم للضغوط والغطرسة.

وأضاف بزشكيان: “رغم الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة أجرينا انتخابات تنافسية بالكامل.. سندافع عن كرامة البلاد على الصعيد الدولي، وأولويتنا هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار”، مؤكداً أن إيران وقفت دائماً إلى الجانب الصحيح من التاريخ، ولن تسمح باستمرار الوجود الأجنبي في المنطقة.

وقال بزشكيان: “لا يمكن لمن يوفرون السلاح للكيان القاتل للأطفال أن يعطوا دروس الإنسانية للمسلمين”.

ويضم الوفد السوري الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، كلاً من الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين، والدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، كما حضر مراسم أداء اليمين السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب.

وكانت انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران في وقت سابق اليوم مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحضور 104 وفود لـ 86 دولة من مختلف أنحاء العالم.