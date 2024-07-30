سورية: الاعتداء الإسرائيلي على سيادة لبنان انتهاك واضح للقانون الدولي

دمشق-سانا

أدانت سورية الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف مساء اليوم مبنىً سكنياً في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت معربة تضامنها مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في وجه ما يتعرض له من عدوان غاشم.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين: لا يزال الكيان الإسرائيلي يختلق الذرائع لسياسته القائمة على التصعيد وتوسيع العدوان في المنطقة، حيث استهدف مساء اليوم مبنىً سكنياً في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت بثلاثة صواريخ تحملهم مسيّرة، نجم عنه سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.

وبينت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أنها تدين هذا الاعتداء السافر على سيادة لبنان وهذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي، والذي يأتي بعد يومين من جريمته النكراء في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

وختمت: تعرب سورية عن تضامنها مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في وجه ما يتعرض له من عدوان غاشم.