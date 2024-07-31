حزب الله يعلن استشهاد القائد فؤاد شكر

من ناحيتها، أدانت أحزاب وفصائل المقاومة الفلسطينية بشدّة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال.

وأكدت القيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومنظمة الصاعقة، عن إدانتهما الشديدة للعدوان الصهيوني الإرهابي، مؤكدين وقوفهما الدائم مع لبنان ومقاومته وثقتهما الثابتة بأن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يمر دون حساب لمرتكبيه، وأنه لن يثني المقاومة عن مواصلة واجبها الكفاحي والنضالي حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة نوهت بأن العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية محاولة بائسة تعبر عن تخبط وارتباك قيادة العدو التي تبحث عن صورة انتصار بعد هزيمتها المدوية في غزة منذ السابع من تشرين الأول، وخلال مجريات معركة طوفان الأقصى، مشيرة إلى أن تطورات معركة طوفان الأقصى التاريخية ومجرياتها المتصاعدة والتي بات محور المقاومة يتحكم في مساراتها ستحدد مستقبل وخارطة المنطقة انطلاقاً من النصر الذي تحقق، ومن تأثيراته الواقعية على نهاية وزوال الكيان الصهيوني.

من جهتها، أدانت القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية في بيان مماثل العدوان الصهيوني الإجرامي على الضاحية الجنوبية ببيروت، مؤكدة أن هذا العدوان يمثل النازية والإجرام في حكومة الكيان الصهيوني، ويعيش مأزقه التاريخي بعد معركة طوفان الأقصى والحرب الدائرة في قطاع غزة والمنطقة، فيما جدد تحالف الفصائل وقوفه الكامل مع الشعب اللبناني ومقاومته التي شكلت السند الرئيسي للشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة والمنطقة.

من جهتها أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بشدة الغارة الإسرائيلية الإجرامية، في الضاحية الجنوبية، معتبرة هذا العمل العدواني الإسرائيلي بمثابة جريمة حرب موصوفة كونها طالت مدنيين آمنين في انتهاك لسيادة لبنان، كما أكدت الجبهة الديمقراطية على وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني وحكومته ومقاومته لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، مؤكدةً في السياق نفسه الحق المشروع للبنان ومقاومته في الدفاع عن النفس وعن الشعب اللبناني وأرضه وسيادته.

واعتبرت حركة التحرير الفلسطيني الديمقراطي “دافع” أن العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية تجاوز خطير يأتي بعد عودة مجرم الحرب “نتنياهو من زيارته الأخيرة للبيت الأبيض والكونغرس الأمريكي المؤيدين لجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.