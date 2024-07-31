إدانات عربية ودولية واسعة لاغتيال هنية

من جانبه، أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اغتيال هنية، معتبراً أن الاغتيال عمل جبان وتطور خطير، فيما أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن اغتيال هنية عمل إجرامي سيدخل المنطقة بدوامة من العنف.

حركة فتح بدورها شدّدت على أن سياسة الاغتيالات لن تجدي نفعاً في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، كما نعت حركة الجهاد الإسلامي هنية، مشيرة إلى أن عملية الاغتيال الآثمة التي نفذها العدو المجرم لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة المقاومة لوضع حدّ للإجرام الصهيوني الذي تجاوز كل الحدود.

وفي السياق، أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية الإضراب الشامل في جميع الأراضي الفلسطينية، تنديداً بالاغتيال، وقالت في بيان: إن اغتيال هنية يأتي في إطار إرهاب الاحتلال وحرب الإبادة والتدمير والقتل، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

كما أكد حزب الله أن اغتيال هنية سيزيد المقاومين في كل ‏ساحات المقاومة إصراراً وعناداً على مواصلة طريق المقاومة.