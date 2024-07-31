استطلاع يظهر معارضة نصف الألمان لنشر صواريخ أمريكية في بلادهم

برلين- وكالات

أظهر استطلاع أجراه معهد فورسا لقناة RTL التلفزيونية في الفترة من 25 إلى 26 تموز وشمل 1002 شخصاً أن نسبة الألمان الذين يعتبرون قرار برلين نشر صواريخ أمريكية على أراضي بلادهم خطأ تبلغ 49%.

وأغلبية معارضي نشر الصواريخ الأمريكية على الأراضي الألمانية هم من بين مؤيدي الحزب اليساري “اتحاد سارة فاغنكنخت من أجل العقل والعدالة” وحزب “البديل من أجل ألمانيا”.

وأكبر عدد من المؤيدين هم من بين ناخبي كتلة المعارضة للاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي وأعضاء الائتلاف الأخضر الحاكم.

وأعلن البنتاغون في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستبدأ بنشر أسلحة في ألمانيا في عام 2026 ذات مدى أبعد من تلك المنتشرة حالياً في أي مكان بأوروبا.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العرض البحري في يوم البحرية في بطرسبورغ، على إنه في حالة نشر أسلحة أمريكية في ألمانيا، فإن روسيا ستعتبر نفسها غير ملزمة بالوقف الاختياري (الموراتوريوم) لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مؤكداً أن موسكو سترد على أي نشر لصواريخ أمريكية بعيدة ومتوسطة المدى في ألمانيا.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم حكومة ألمانيا كريستيان هوفمان، إن حكومة بلادها تأخذ بالاعتبار تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مسألة نشر الأسلحة الهجومية متوسطة وقصيرة المدى.

وأضافت هوفمان في حديث للصحفيين: “لقد أخذنا ذلك بالاعتبار. لقد شرحنا بتفصيل كبير سبب الحاجة إلى نشر هذه الأسلحة”، وزعمت بأن روسيا غيرت التوازن الاستراتيجي في أوروبا وتهدد أوروبا وألمانيا بصواريخ كروز.

ووفقاً لها، ستكون برلين مهتمة باستئناف الحد من الأسلحة إذا كانت هناك أسباب لذلك. بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر إن ألمانيا “لن تسمح لأحد بترهيبها”.