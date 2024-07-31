الأمم المتحدة: “إسرائيل” ترتكب انتهاكات مروعة بحق الأسرى الفلسطينيين

الأرض المحتلة – جنيف -سانا

كشف تقرير للأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب انتهاكات مروعة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها ومعتقلاتها.

وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في تقرير نشر اليوم: إن “آلاف الفلسطينيين أبعدوا قسراً عن قطاع غزة وتم اقتيادهم إلى مراكز اعتقال في (إسرائيل)، حيث تعرض الكثير منهم للتعذيب ولقي العشرات حتفهم”، وأشار التقرير إلى مجموعة من الأفعال المروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب عليهم، موضحاً أن ما لا يقل عن 53 من هؤلاء المعتقلين توفوا في مراكز احتجاز وسجون (إسرائيل)، وندد التقرير بهذه الأفعال المروعة ضد المعتقلين الفلسطينيين، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

إلى ذلك، أعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية مجازر عدة في قطاع غزة راح ضحيتها 45 شهيداً و77 جريحاً، وقالت في بيان: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 299 على القطاع ارتفع إلى 39445 شهيداً و91073 جريحاً، وكان استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في غزة، حيث قصف منزلاً وخياماً للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، كما استشهد فلسطيني وأصيب 4 بجروح في قصف الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة العشرات فيما تعرضت مناطق شرق جباليا شمال القطاع إلى قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من آليات الاحتلال.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة بمدينتي نابلس والخليل وبلدتي رامين في طولكرم وصانور في جنين، واعتقلت 7 فلسطينيين، كما أقامت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، فيما اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال بلدة عطارة في رام الله، وأغلقت مداخلها ومخارجها، وفجرت منزل أسير فلسطيني، وداهمت عدداً من المنازل واعتقلت شاباً.