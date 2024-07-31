31-يوليو-2024
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الحشد الشعبي العراقي: تعرضت إحدى قواتنا لانفجار في شمال بابل أوقع عدداً من الشهداء والجرحى

بشار المحمد

بغداد-سانا

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية عن تعرض إحدى وحداتها في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل لانفجار أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وقال بيان للهيئة: تعرضت قوات تابعة للواء 47 ضمن عمليات الجزيرة في هيئة الحشد الشعبي قاطع جرف النصر منطقة السعيدات إلى انفجار لم تعرف طبيعته، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وكان مصدر أمني عراقي أشار إلى استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر انفجارين وقعا في مواقع الحشد الشعبي العراقي في شمال بابل.

 

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