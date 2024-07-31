السودان.. قتلى وجرحى في استهداف مسيّرات لحفل تخريج في قاعدة عسكرية

الخرطوم-سانا

قتل خمسة أشخاص، وأصيب آخرون اليوم في استهداف طائرات مسيرة لحفل تخريج طلاب من الكليات الحربية والجوية والبحرية في جبيت بولاية البحر الأحمر شرق السودان بحضور القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية قولها في بيان: إن “المضادات الأرضية للجيش السوداني تصدت لمسيرتين معاديتين استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية عقب ختامه في قاعدة جبيت”، موضحةً أن الحادث تسبب بمقتل خمسة أشخاص ووقوع إصابات.

وأشار البيان إلى أنه يجري حصر الأضرار حتى الآن، لافتاً إلى أن البرهان حضر العرض العسكري للطلبة المتخرجين، وكرم المتفوقين وأوائل الدفعة المتميزين خلال فترة التدريب بالكلية الحربية وغادر القاعدة.