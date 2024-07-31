المقاومة اللبنانية تستهدف 6 مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

نفذت المقاومة الوطنية اللبنانية 6 عمليات استهدفت مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية وشمال فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة استهدف مقاتلونا موقعي زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية والرمثا في ‏تلال كفرشوبا المحتلتين بالأسلحة الصاروخية”.

كما شنت المقاومة اللبنانية هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل للعدو الإسرائيلي في ثكنة بيت هلل وأوقعت ضباط وجنود العدو في الكتيبة بين قتيل ومصاب، بينما استهدفت المقاومة للمرة الثانية خلال اليوم المقر ذاته بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

واستهدف رجال المقاومة تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة افيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة بينما استهدفوا العدو في موقع جل العلام بالقذائف المدفعية.

وكانت المقاومة اللبنانية تصدت في وقت سابق اليوم للطائرات الحربية الصهيونية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية وأجبرتها على التراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة.