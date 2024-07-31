روسيا.. بدء المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية

ميدانياً.. أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من تعزيز مواقعها وإحباط هجمات قوات نظام كييف، حيث استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال الروسية مواقع القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، فبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 350 عسكرياً، كما تم تدمير مستودع ذخيرة، وواصلت أيضاً وحدات من مجموعة قوات الغرب بسط سيطرتها على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة وضربت تشكيلات أوكرانية في خاركوف ودونيتسك ولوغانسك، حيث خسرت هذه التشكيلات نحو 470 جندياً، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة تابعة لها، كما حسنت وحدات من مجموعة قوات الجنوب وضعها التكتيكي واستهدفت قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في دونيتسك، حيث خسرت قوات كييف نحو 710 جنود وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة له، فيما واصلت وحدات من مجموعة قوات الوسط تقدمها في الاتجاه الغربي وضربت تشكيلات أوكرانية، وصدت 3 هجمات مضادة فقدت خلالها القوات المهاجمة نحو 350 عسكرياً، وحسنت وحدات من مجموعة قوات الشرق وضعها على خط المواجهة واستهدفت قوات ومعدات عسكرية لقوات كييف في دونيتسك وزابوروجيه، ووصلت الخسائر الأوكرانية إلى حوالي 150 جندياً، كذلك قصفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر تشكيلات أوكرانية في زابوروجيه وخيرسون وخسرتها نحو 100 جندي، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني، ووفقاً للوزارة تمكن الجيش الروسي أيضاً من إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 143 منطقة وإسقاط صاروخين أمريكيي الصنع من طراز”هيمارس” وصاروخ “نبتون” موجه بعيد المدى إضافة إلى 42 طائرة دون طيار.