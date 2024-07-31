سورية تعرب عن تعازيها لشعب وحكومة الهند بضحايا الانهيارات الأرضية في ولاية كيرالا

أعربت سورية عن تعازيها وأسفها لسقوط ضحايا إثر الانهيارات والانزلاقات الأرضية التي وقعت في ولاية كيرالا الهندية، مؤكدة تضامنها ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب الهند الصديق وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم: “تعرب الجمهورية العربية السورية عن الأسف الشديد لسقوط ضحايا إثر الانهيارات والانزلاقات الأرضية التي وقعت في ولاية كيرالا في الهند يوم أمس، والتي أودت بحياة أكثر من أربعين شخصاً، وأسفرت عن العديد من الإصابات”.

وتابعت الخارجية: “في الوقت الذي تعرب فيه سورية عن تعازيها وصادق مواساتها، فإنها تؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب الهند وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وكان 63 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء الانهيارات الأرضية والانزلاقات التي تسببت بها الأمطار الموسمية الغزيرة جنوب الهند في ولاية كيرالا.