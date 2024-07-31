في ثقافي أبو رمانة… محاضرة لمؤسسة القدس حول الصهيونية السياسية

نظمت مؤسسة القدس الدولية- سورية واللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني وفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم ندوة حملت عنوان ” تحليل الشخصية الصهيونية”، وذلك في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة.

مدير عام مؤسسة القدس الدولية- سورية الدكتور خلف المفتاح أوضح أن الشخصية الصهيونية تعرف نفسها بنفسها من خلال المجازر الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وعدوانها على غزة ولبنان، مشيراً إلى أن الصهيونية السياسية تعمل على استقطاب اليهود في جميع أنحاء العالم دعماً للمشروع الصهيوني القائم على اغتصاب الأرض واستلاب الحقوق.

وخلال الندوة سلط الباحث والدكتور نبيل طعمة الضوء على الشخصية الصهيونية والعلاقة بينها وبين اليهودية، وقدم عرضاً تاريخياً لتطور الشخصية الصهيونية ومدى ارتباطها بالعقيدة التي تحض على امتلاك الأرض والتسيد عليها وفق مزاعم قائمة على أطماع استعمارية وممارسات إرهابية ووحشية.

وحدد طعمة ملامح الشخصية الصهيونية، مشيراً إلى أن الصهيونية استطاعت السيطرة على الكثير من المعتقدات الاجتماعية، وسعت إلى صهينة العالم وفق ما يخدم مصلحتها وأفكارها، وهناك رموز ودلالات كثيرة تدل على ذلك.

حضر الندوة الدكتور صابر فلحوط رئيس اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني، وعدد من ممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية، وفعاليات ثقافية وشبابية وإعلامية.