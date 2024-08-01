ألماسة ثمينة تغير حياة عامل هندي

قال عامل هندي مثقل بالديون إن حياة عائلته تغيرت إلى الأبد بعد أن عثر على ماسة ثمينة تزن 19.22 قيراطاً تبلغ قيمتها آلاف الدولارات. وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير أن راجو جوند يحصل عادة على حوالي 4 دولارات في اليوم من خلال قبول أي عمل يأتي في طريقه لإعالة أسرته الكبيرة.

لكن الرجل البالغ من العمر 40 عاماً وشقيقه الأصغر راكيش يدفعان أحياناً 9.50 دولارات يومياً للتنقيب عن الذهب في قطعة أرض مساحتها 64 متراً مربعاً. وهناك عثر على حجر ثمين. وقال إنه بعد وضع يديه على الحجر، تسارعت نبضات قلبه أثناء تنظيفه التراب عنه، مشيراً إلى أنه مع كل مسحة كان الحجر يلمع أكثر وأكثر. ثم أخذا الحجر إلى مكتب لتقييمه. وقال أنوبام سينغ فاحص الماس الرسمي، إن هذه ماسة بيضاء ثمينة تزن 19.22 قيراطاً.