الآلاف من النشطاء الأمريكيين يوقعون عريضة تطالب الكونغرس بوقف إرسال الأسلحة إلى “إسرائيل”

الأرض المحتلة – واشنطن- تقارير

وقع عشرات الآلاف من النشطاء في الولايات المتحدة الأمريكية على عريضة إلكترونية تطالب الكونغرس الأمريكي بوقف إرسال الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري، لحماية الشعب الفلسطيني من المجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وتمكنت العريضة من جمع 134 ألف توقيع من أصل 204، يسعى النشطاء إلى الوصول إليها، لإيصال عريضتهم إلى أعضاء الكونغرس وحثهم على فرض حظر فوري لإرسال الأسلحة إلى “إسرائيل” لإنهاء حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

في الأثناء، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة المنكوب براً وبحراً وجواً لليوم الـ 300، مستهدفاً الأحياء السكنية وتجمعات النازحين والشوارع، وموقعاً عشرات الشهداء والجرحى وسط وضع إنساني كارثي، وأعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية مجزرتين في القطاع، وصل من ضحاياهما إلى المستشفيات 35 شهيداً و55 جريحاً، وقالت في بيان: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال ارتفع الى 39480 شهيداً و91128 جريحاً، وكانت ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنه استُشهد فلسطينيان اثنان، وأصيب عدد آخر بجروح، نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين جنوب مدينة غزة، كذلك أطلق طيران الاحتلال المروحي “الأباتشي” النيران على عدة مواقع غرب مدينة رفح جنوب غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال الرصاص تجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، وفي ساعات مبكرة من فجر اليوم، استُشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة بعد قصف طيران الاحتلال مركبة قرب مدخل مخيم المغازي وسط القطاع، كما استُشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون في ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً، شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وبالتزامن ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك اليوم أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل، نابلس، رام الله، جنين، طوباس، أريحا، والقدس في الضفة الغربية المحتلة واعتدت على الفلسطينيين بالضرب واعتقلت 35 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبث بمحتوياتها.