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1-أغسطس-2024
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العدد 17716 الخميس 1-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1209 / الجمعة 2-8-2024 / صفحة واحدة
استشهاد 4 سوريين إثر قصف العدو الإسرائيلي منزلاً في جنوب لبنان
مقاتلات “إف16” لن تغير شيئاً في وضع نظام كييف
في رسالة إلى بزشكيان.. الملك سلمان يدعو إلى توسيع العلاقات الثنائية
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العدد 17716 الخميس 1-8-2024
1-أغسطس-2024
بشار المحمد
العدد 17716 الخميس 1-8-2024
نشرة الإعلانات العدد 1209 / الجمعة 2-8-2024 / صفحة واحدة
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