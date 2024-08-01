في رسالة إلى بزشكيان.. الملك سلمان يدعو إلى توسيع العلاقات الثنائية
طهران-سانا
أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في رسالة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن رغبة السعودية بمواصلة توسيع العلاقات مع إيران واستمرار التنسيق والتشاور بهدف النهوض بالأمن والسلام الإقليميين والدوليين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مستشار الملك سلمان وزير الدولة الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز سلم الرسالة خلال استقبال الرئيس بزشكيان له في العاصمة طهران، وتضمنت دعوة لبذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.
وعبر الملك السعودي عن تمنياته لحكومة وشعب إيران بالمزيد من التقدم والازدهار.
وفي سياقٍ آخر، جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد على أن إيران ستواصل بمزيد من العزيمة والإصرار دعم محور المقاومة، ولا سيما الشعب الفلسطيني وأهالي غزة المظلومين، وقال خلال اتصال هاتفي مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية: إن “الكيان الصهيوني أخفق في جميع سياساته وممارساته الإرهابية”، معتبراً أن مثل هذه الجرائم التي يرتكبها كجريمة اغتيال إسماعيل هنية ناتجة عن المأزق الذي وصل إليه الصهاينة”، مشدداً على أن إيران لن تتخلى ولو قيد أنملة عن دعم الشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم، وستواصل دعم محور المقاومة، ولا سيما الشعب الفلسطيني وأهالي غزة بعزيمة أكبر.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني في رسائل وجهها إلى بعض المسؤولين والأوساط الدولية أن بلاده مصممة على اتخاذ كل إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين، حيث أكد في رسائل وجهها بصورة منفصلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن “على المجتمع الدولي التنديد بالعمل الإرهابي والعدواني الذي قام به الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وكذلك عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي واجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي”.
واعتبر أن الانتهاك السافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك انتهاك سيادة إيران وأمنها القومي يشكل تهديد جاداً للسلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعياً أعضاء الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي للالتزام بمبادئ القانون والأخلاق في مواجهة السلوكيات غير القانونية للكيان الصهيوني المارق والعنصري والمحتل، والحد من استمرار الاعتداءات والجرائم والإبادة الجماعية التي يقترفها هذا الكيان ضد فلسطين وغزة.