في رسالة إلى بزشكيان.. الملك سلمان يدعو إلى توسيع العلاقات الثنائية

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني في رسائل وجهها إلى بعض المسؤولين والأوساط الدولية أن بلاده مصممة على اتخاذ كل إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين، حيث أكد في رسائل وجهها بصورة منفصلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن “على المجتمع الدولي التنديد بالعمل الإرهابي والعدواني الذي قام به الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وكذلك عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي واجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي”.

واعتبر أن الانتهاك السافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك انتهاك سيادة إيران وأمنها القومي يشكل تهديد جاداً للسلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعياً أعضاء الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي للالتزام بمبادئ القانون والأخلاق في مواجهة السلوكيات غير القانونية للكيان الصهيوني المارق والعنصري والمحتل، والحد من استمرار الاعتداءات والجرائم والإبادة الجماعية التي يقترفها هذا الكيان ضد فلسطين وغزة.