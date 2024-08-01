قوة العضلات تقلل احتمالات الإصابة بالزهايمر والشلل الرعاش

أكدت دراسة صينية حديثة أن العضلات القوية تعمل كدرع يحمي الدماغ من أمراض مثل الزهايمر والشلل الرعاش. وقد كشفت الدراسة عن ارتباط وثيق بين تكوين الجسم وصحته، حيث إن زيادة الكتلة العضلية تقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض العصبية.

ووجدت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من جامعة سيشوان الصينية، أن توزيع الدهون في جسم الانسان يقترن ببعض أمراض الجهاز العصبي مثل الزهايمر والشلل الرعاش المعروف بمرض (باركنسون).

وشملت الدراسة متابعة الحالة الصحية والتكوين الجسماني لأكثر من 400 ألف شخص بالغ في متوسط العمر على مدار عشر سنوات، وتوصلت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو لديهم كميات كبيرة من الدهون في منطقة الوسط والذراعين تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بالزهايمر والشلل الرعاش.

وتوصل الباحثون إلى أن قوة العضلات تعتبر من العوامل التي يمكن أن تساعد في الحد من احتمالات الإصابة بهذه الأمراض. وأكد رئيس فريق الدراسة أن تحسين التكوين الجسماني بشكل عام يقلل فرص الإصابة بالمرض.