لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية

بيروت- وكالات

وجهت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن وزارة الخارجية اللبنانية أوضحت في الشكوى، أن هذا الاعتداء هو الفصل الأكثر خطورة، حيث شكل تصعيداً خطيراً كونه طال منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ في انتهاك واضح وصارخ لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه ولجميع قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على “إسرائيل” وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ومنها القرار 1701، وكذلك للقوانين الدولية والإنسانية وميثاق الأمم المتحدة، وحذر لبنان في الشكوى من أن نوايا “إسرائيل” بالتصعيد من شأنها جر المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا تحمد عقباها، لافتاً إلى أن العدوان على الضاحية الجنوبية، كما العدوان الذي تبعه على العاصمة الإيرانية طهران هما دليلان إضافيان على نوايا “إسرائيل” التصعيدية في وقت ينكب الوسطاء الدوليون على العمل للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ومنع توسع رقعة الحرب.

وطالب لبنان مجلس الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلي بشكل واضح وإلزام “إسرائيل” بوقف التصعيد ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان وسلامة أراضيه وشعبه، واحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة للحؤول دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة سيصعب احتواؤها.

في الأثناء، واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني، حيث استهدف الطيران المسير المعادي أطراف بلدة كفركلا الحدودية، بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة غزيرة من موقع المطلة باتجاه البلدة، كما استهدفت دبابة معادية بقذيفتين جنوب مدينة الخيام في القطاع الشرقي، فيما أطلقت قوات العدو نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب وبيت ليف في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، في وقت وحلق الطيران الحربي المعادي على علو متوسط في أجواء قرى وبلدات القطاع الغربي الحدودية وصولاً إلى أجواء مدينة صور.