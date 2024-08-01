مقاتلات “إف16” لن تغير شيئاً في وضع نظام كييف

موسكو-تقارير

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن مقاتلات “إف16” التي وعدت الدول الغربية بتزويد نظام كييف بها لن يكون لها أي تأثير يذكر على الجبهة، ولن تغير في وضع قوات هذا النظام.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله في تصريحات للصحفيين اليوم: “ستظهر هذه الطائرات وسيتناقص عددها تدريجياً، حيث سيتم إسقاطها وتدميرها من قبل القوات الروسية”، مشدداً على أنه “لا يوجد عقار سحري ولا علاج ولن تمثل هذه الطائرات إكسيراً سحرياً لقوات نظام كييف، وعليهم إدراك ذلك”، مشيراً إلى أنه لم يصدر تأكيد رسمي لاستلام كييف مقاتلات “إف16″، ولم تكن هناك تصريحات رسمية بشأن ذلك بل كانت هناك تقارير فقط.

وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الجيش الروسي سيحرق طائرات “إف16” في أوكرانيا، وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها، مؤكداً أنها ستلقى مصير دبابات ليوبارد الألمانية ومدرعات برادلي ودبابات أبرامز الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية التي زودت بها أوكرانيا.