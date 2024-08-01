مقاتلات “إف16” لن تغير شيئاً في وضع نظام كييف
موسكو-تقارير
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن مقاتلات “إف16” التي وعدت الدول الغربية بتزويد نظام كييف بها لن يكون لها أي تأثير يذكر على الجبهة، ولن تغير في وضع قوات هذا النظام.
ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله في تصريحات للصحفيين اليوم: “ستظهر هذه الطائرات وسيتناقص عددها تدريجياً، حيث سيتم إسقاطها وتدميرها من قبل القوات الروسية”، مشدداً على أنه “لا يوجد عقار سحري ولا علاج ولن تمثل هذه الطائرات إكسيراً سحرياً لقوات نظام كييف، وعليهم إدراك ذلك”، مشيراً إلى أنه لم يصدر تأكيد رسمي لاستلام كييف مقاتلات “إف16″، ولم تكن هناك تصريحات رسمية بشأن ذلك بل كانت هناك تقارير فقط.
وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الجيش الروسي سيحرق طائرات “إف16” في أوكرانيا، وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها، مؤكداً أنها ستلقى مصير دبابات ليوبارد الألمانية ومدرعات برادلي ودبابات أبرامز الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية التي زودت بها أوكرانيا.
بدورها، أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو اليوم أن روسيا لم ترفض أبداً التفاوض مع أوكرانيا ولن ترفضه ولكن بشروط، وقالت: إن “روسيا لم ترفض قط التفاوض ولن ترفضه.. وقد كانت هي من أصر منذ عام 2014، ولمدة 8 سنوات على الحل الدبلوماسي السلمي للأزمة الأوكرانية الداخلية على أساس اتفاقيات مينسك”، مضيفةً إلى أن موسكو مستعدة للمفاوضات إذا تأكدت أن هذا ليس إلهاء آخر عن تحقيق أهدافها مع الالتزام التام بالضمانات الصارمة التي حددتها لضمان الأمن القومي وسيادة روسيا، والاستعداد لتنفيذها إذا تم التوصل إلى اتفاقات سلام وتم التوقيع عليها.
وفي سياق متصل، نفت ماتفيينكو معرفة روسيا بتفاصيل خطة ترامب “للسلام”، مشيرة إلى أن موسكو ليست مستعدة في مثل هذه الظروف لتقييم خطته، ولكنها منفتحة على الأمر وترغب بسماعها لكي تتمكن من تقييمها.
ميدانياً.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حسنت مواقعها على عدد من محاور القتال في دونباس، حيث دمرت 3 منصات لإطلاق صواريخ باتريوت أمريكية الصنع، ومركزاً للتحكم بالمسيرات، وقطارا محملاً بالذخيرة والأفراد، كما استهدف تجمعات لقوات نظام كييف في 147 منطقة، فيما أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية صاروخا أمريكيا من طراز أتاكمز و14 صاروخ هيمارس أمريكي الصنع و61 طائرة دون طيار.