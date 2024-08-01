نائل نصار صهر بيل غيتس يشارك في أولمبياد باريس ضمن بعثة مصر

يشارك نائل نصار صهر الملياردير الأميركي بيل غيتس ضمن بعثة مصر بمنافسات رياضة الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في باريس.

وكان الاتحاد المصري للفروسية أعلن اختيار نصار لتمثيل بلاده في الأولمبياد في إطار فوزه بالمقعد الفردي في منافسات الفروسية، وهو صاحب أعلى ترتيب عالمي لفارس مصري.

وتشمل الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية 3 تخصصات لكل من المسابقات الفردية والجماعية وهي “الترويض، والسباق، والقفز”، وسيشارك نصار في حدث قفز الفروسية الفردي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها لاعب الفروسية للأولمبياد، إذ مثَّل مصر في أولمبياد لندن 2012، كما تأهل لنهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وكان نصار في الخامسة من عمره عندما بدأ ركوب الخيل، ثم بدأ القفز في سن العاشرة، وولد الأميركي المصري في شيكاغو ونشأ في الكويت.

وتزوّج نصار (33 عاماً) من جينيفر الابنة الكبرى لبيل غيتس، التي التقى بها في حلبة الفروسية.

ويدير نصار مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، مجموعة من مرافق التدريب الخاصة برياضة الفروسية ومقرها في ويلينغتون بولاية فلوريدا الأميركية.