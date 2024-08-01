59 مخالفة بقيمة 225 مليوناً بيوم واحد في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

ذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر، أنّ حصيلة جولات الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز في يوم واحد بمختلف أرجاء المحافظة، ريفاً ومدينةً، أسفرت عن كشف ٥٩ مخالفة، بلغت قيمة غراماتها ٢٢٥ مليون ليرة، لافتاً إلى أنّ الضبوط المنفّذة طالت المخابز والمعتمدين في اللاذقية وريفها، وجبلة وغيرها من المناطق.

وبيّن المهندس زاهر أنّه تمّ ضبط مخبز في ريف اللاذقية بمخالفة التصرّف بمخصّصات المخبز من دقيق وخميرة ومازوت، بكمية قدرها ٥٦ كيس دقيق تمويني، ومخبز آخر بكمية ٧٨.٥ كيس دقيق تمويني، وبلغت القيمة الإجمالية للغرامتين ١٦٠.٨٤٧ مليون ليرة، إضافة إلى تنظيم ضبط مخالفة نقص وزن في ربطات الخبز المعدّة للبيع، بحقّ مخبز في جبلة، وخمسة ضبوط بمخالفة البيع خارج البطاقة الإلكترونية لتحقيق المنفعة المادية، بحقّ معتمدي توزيع خبز تمويني، ووصلت قيمة الغرامات إلى ٩٣.٢٠٥ مليون ليرة، وشملت الضبوط التموينية في الأسواق، بحسب المهندس زاهر، مخالفات بحقّ محلّات تجارة كومسيون خضار وفواكه في سوق الهال “الجملة”، لعدم إعطاء فواتير، وذبح أنثى بقر خارج المسلخ البلدي، ووجود حشرات حيّة في الجبنة، والاتجار بمادة المياه المعدنية المخصّصة للمنشآت السياحية، ونقل الحليب البقري بسيارة مكشوفة غير مبرّدة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة فواتير شراء، وأجور بدل الخدمات، كما تمّ سحب عيّنات غذائية وغير غذائية لإجراء التحاليل اللازمة، والتحقّق من مطابقتها للمواصفات القياسية.