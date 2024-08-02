الحوار مع واشنطن حول الحد من التسلح مستحيل دون مراعاة مصالح موسكو

واشنطن-سانا

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف: إن الحوار مع الولايات المتحدة بشأن قضية الحد من التسلح سيكون مستحيلا دون مراعاة المصالح الوطنية لروسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أنطونوف قوله للصحفيين اليوم: “حان الوقت لكي يعتاد المسؤولون الأمريكيون على فكرة أن تحقيق التعاون مع موسكو وبنفس الوقت محاولة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا فكرة فاشلة”، مضيفاً: “لا يمكن للولايات المتحدة إلا أن تلوم نفسها على عدم إحراز تقدم على صعيد الحد من الأسلحة”.

وتابع أنطونوف: “ستواصل بلادنا الاسترشاد حصرا بالمصالح الوطنية، التي بدونها يكون من المستحيل بناء حوار روسي أمريكي بشأن الحد من التسلح”.

وكان فيبين نارانغ القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأمريكي قال: إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستعود إلى مفاوضات الحد من الأسلحة “لأن المنافسة النووية غير المقيدة ليست في مصلحة موسكو”.

من جانبه أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى أن معاهدة جديدة بشأن تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لن تكون ممكنة إلا بعد تخلي الولايات المتحدة عن تزويد نظام كييف بالأسلحة وحظر انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.