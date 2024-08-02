بحضور الرفيقة النوري… انطلاق “منتدى كلية التجميل الثقافي”

دمشق- البعث

بحضور الرفيقة جمانة النوري عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيسة مكتب المنظمات الشعبية المركزي، نظمت رئاسة جامعة الحواش الخاصة وعمادتي كليتي التجميل والتمريض “منتدى كلية التجميل الثقافي”.

وأكدت الرفيقة النوري اهتمام القيادة المركزية بتنظيم عمل المنظمات الشعبية وحرصها على استصدار قرارات تنظيم ممارسة المهنة لخريجي كليات التمريض والتجميل والعلوم الصحية مشددة على ضرورة تطوير عمل هذه المنظمة والارتقاء بمستوى ادائها.

وقدمت الرفيقة يسرى ماليل”رئيس نقابة التمريض والمهن الصحية والطبية مداخلة بينت فيها تاريخ تأسيس النقابة ودورها في متابعة العمل المهني وميزات الانتساب للنقابة.

كما تحدثت الدكتورة هيام البشاره رئيسة جامعة الحواش عن الإقبال المتزايد على كلية التجميل كونها الكلية المميزة والفريدة على مستوى سورية والوطن العربي.

تخلّل المنتدى فتح باب النقاش والمداخلات من الطلاب وتم الرد على استفساراتهم، ومناقشة المعوقات والمقترحات المطلوبة وآلية التطوير.

تخلل محاور المنتدى عرض فيديو تعريفي عن الجامعة، وتقديم عرض فني من الطلاب، احتفالاً بتكريم الطلاب الأوائل.

حضر المنتدى، الرفيق حسام عودة، رئيس مكتب المنظمات في فرع حمص للحزب، والرفيق هادي مشهدية، عضو مجلس الشعب عضو نقابة التمريض والمهن الصحية، والسادة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلاب أ. د. معد النجار ود. عماد اسحق عميد كلية التمريض ود. رياض زحلاني عميد كلية التجميل ومجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية والفنية وحشد كبير من الطلاب.