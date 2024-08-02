رمضان يرشح أهلي حلب للعب دور البطولة.. ويتفاءل بمنتخب الشباب!

حلب – محمود جنيد

أثار خبر فسخ كابتن منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم زكريا رمضان عقده مع نادي النصر الإماراتي، جدلاً حمل الكثير من الآراء المتناقضة، لاسيما وأن انتقال الرمضان إلى الفريق الإمارتي وقتها شكل زوبعة كبيرة وكانت له تبعاته في أوساط ناديه الأم الاتحاد- أهلي حلب الذي طالب بنصيبه المادي المشروع من الصفقة.

رمضان أكد ل ” البعث” بأنه من طلب فسخ التعاقد عكس ما يشاع عن تخلي النادي الإماراتي عن خدماته، معللاً ذلك بعدم نيله الوقت الكافي من اللعب ضمن صفوف فريق النصر الأول، الأمر الذي كان يشكل بالنسبة له أهمية كبيرة لأنه كان يسعى لاكتساب الخبرة والتجربة من اللعب إلى جانب نجوم الصف الأول في المنتخب الإماراتي.

وبيّن قائد منتخبنا الوطني للشباب بأن وجهته حالياً محصورة بين الدوري التونسي مع كبيره الترجي، وخورفكان الإماراتي، مستبعداً العودة إلى الدوري السوري حالياً رغم أن ذلك متاح من بوابة ناديه الأم أهلي حلب، الذي يرى رمضان بأنه يمتلك عناصر مهمة من أبناء النادي ومواهبه لكنها كانت تحتاج إلى تعزيزها بتعاقدات نوعية من لاعبي الخبرة لتحقيق غرض العودة إلى منصات التتويج، وتحقيق الألقاب التي حان موعدها وكل المؤشرات الحالية تفيد بأن الأهلي قادر على تحقيق لقب الدوري الغائب من فترة طويلة عن خزائن النادي.

وبالنسبة لمنتخبنا الوطني للشباب أكد رمضان بأنه يمتلك مقومات النجاح التي ستظهر خلال التصفيات الآسيوية المقبلة التي يخوضها المنتخب بقوة ويثبت بأنه قادر على المنافسة إلى أبعد حد ممكن.