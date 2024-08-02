في اليوم الـ 301 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وأفادت وكالة وفا باستشهاد طفلة وإصابة أربعة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بالتزامن مع قصف عنيف على حي الصبرة جنوب المدينة، كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين أربعة شهداء و12 مصاباً من شقة سكنية قصفها طيران الاحتلال في شارع الجلاء وسط المدينة.

وفي خان يونس جنوب القطاع استشهدت سيدة وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة السطر الغربي وجرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة، فيما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منطقة دوار أبو حميد وسط المدينة.

كما أصيب سبعة آخرون بعد قصف مدفعية الاحتلال منطقتي معن وعبسان الكبيرة شرق المدينة، وفي وسط القطاع استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شرق مخيم المغازي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول، ما أسفر عن استشهاد 39480 فلسطينياً أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91128 آخرين.