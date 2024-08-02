مستويات متميزة ومشاركة كبيرة في بطولة الجمهورية للكاراتيه

المحرر الرياضي

اختتمت مساء أمس منافسات بطولة الجمهورية للكاراتيه للفئات العمرية (أندية وبيوتات رياضية)، التي أقيمت في صالة تشرين الرياضية في دمشق على مدى ثلاثة أيام وسط مشاركة كبيرة وتنافس قوي على المراكز الأولى في مختلف الأوزان.

رئيس اتحاد اللعبة جهاد ميّا أكد ل “البعث” أن البطولة تعد استمراراً لتطبيق الروزنامة السنوية التي تنفذ في مواعيد محددة وثابتة، مبيناً أن الاتحاد يسعى لزيادة عدد البطولات بما يوفر فرص الاحتكاك اللازمة للارتقاء بالمستوى الفني حيث يقيم بطولات الجمهورية وبطولات الأندية والبيوتات الرياضية فضلاً عن مراحل الدوري الممتاز.

وأشار ميّا إلى أن البطولة تميزت بأجواء تنظيمية وفنية على أعلى المستويات حيث لم تشهد أي اعتراضات على القرارات التحكيمية مع التزام من جميع الكوادر كلٌ بدوره، مبيناً أن المستوى الفني كان جيداً مع وجود تنافس قوي في الأدوار النهائية لأغلب الأوزان ما أضفى إثارة على البطولة ومنح الجمهور الحاضر المتعة المنتظرة.

وكشف ميّا أن البطولة أفرزت مجموعة مواهب ستكون محط اهتمام الاتحاد بعد أن لحظتها لجنة المنتخبات الوطنية، لافتاً إلى أن الجهود كانت ولاتزال منصبة نحو بناء منتخب وطني قوي قادر على تحقيق نتائج إيجابية خارجياً لذلك كانت هنالك مبادرات في هذا الإطار ضمن الإمكانيات المتاحة مثل إقامة تجمعات للمنتخب في أكثر من محافظة.

على صعيد النتائج نجح نادي الجيش المركزي بتصدر الترتيب العام لمعظم الفئات حيث توج بصدارة الترتيب فئة تحت /18/عاماً برصيد ذهبيتين وثلاث فضيات وست برونزيات تلاه الشرطة بذهبيتين وفضية وبرونزيتين ، وفي فئة فوق/18/عاماً نال الشرطة المركز الأول بست ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات ثم نادي الهلال بذهبيتين وفضيتين وبرونزية.

وفي فئة تحت/21/عاماً أحرز الجيش المركز الأول برصيد ثلاث ذهبيات وثلاث برونزيات تلاه جرمانا بثلاث ذهبيات، وفي فئة تحت/12/عاماً حل الجيش أولاً برصيد أربع ذهبيات وفضية وسبع برونزيات ثم نادي شقا بذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

وفي فئة تحت/14/عاماً توج الجيش بالمركز الأول بثلاث ذهبيات وفضية وأربع برونزيات ثم جرمانا بثلاث ذهبيات وفضية وثلاث برونزيات، وفي فئة تحت/16/عاماً حقق الجيش المركز الأول بأربع ذهبيات وأربع فضيات وست برونزيات ثم نادي المحافظة بثلاث ذهبيات وثلاث برونزيات.