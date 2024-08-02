السفارة السورية في بيروت تنفي فرض رسوم على دخول اللبنانيين إلى الأراضي السورية

بيروت-سانا

نفت السفارة السورية في بيروت ما تداولته بعض المواقع الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي حول فرض السلطات الرسمية السورية رسوماً على دخول المواطنين اللبنانيين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.

وقالت السفارة في صفحتها على منصة فيسبوك: إن هذا الخبر غير صحيح بالمطلق، ولم يطرأ أي تعديل على إجراءات دخول المواطنين اللبنانيين إلى سورية.

وأكدت السفارة أن أي قرار يصدر بهذا الشأن أو غيره سينشر بالوسائل الرسمية حصراً، ومن ضمنها الصفحة الرسمية للسفارة السورية في بيروت.