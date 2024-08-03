تسوية شاملة لأبناء القنيطرة تبدأ غداً

القنيطرة – محمد غالب حسين

تبدأ غداً بإشراف اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية تسوية شاملة لأبناء محافظة القنيطرة في مديرية ثقافة القنيطرة، وتستمر لمدةخمسة أيام.

وتشمل التسوية كل من يرغب بالعودة إلى حياته الطبيعية، وكل من فرّ من الخدمة العسكرية أو الشرطية، وكل من تخلّف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، ولمن عليه مشكلات أمنية أو عسكرية، وكل من حمل السلاح، وأيقن أن السلاح الذي بحوزته هو مدعاة للخوف والرهبة، وأن هذا السلاح لا بدّ أن يُسلّم للجهات المختصة.

وبموجب هذه التسوية فإن المتخلف عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية يُشطب اسمه من اللوائح الأمنية، ويُعطى مهلة ستة أشهر للالتحاق، كما يحصل العسكري الفار على مهمة شهر كامل للالتحاق بوحدته، ويُمنح قرار ترك قضائي ومهمة التحاق، ويُشطب اسمه من اللوائح الأمنية، وإذا كان من حملة السلاح يُشطب اسمه من اللوائح الأمنية بعد تسليم سلاحه ويعود إلى حياته الطبيعية، وفي حال شوهد يحمل السلاح لاحقاً، يُشطب اسمه من لوائح التسوية.

وبالنسبة الشرطي الفار فإنه يحصل على مهلة شهر كامل للالتحاق بوحدته، كما يُمنح قرار ترك قضائي ومهمة التحاق بوحدته الشرطية ويُشطب اسمه من اللوائح الأمنية، وكل من عليه أي مشكلة أمنية يُشطب اسمه من اللوائح الأمنية ويعود الى حياته الطبيعية.