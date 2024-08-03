سورية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في مقديشو
دمشق-سانا
أدانت سورية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً سياحياً في العاصمة الصومالية مقديشو معربة عن تعازيها لأسر الضحايا ولشعب وحكومة الصومال .
وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو واستهدف فندقاً سياحياً مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا المدنيين الأبرياء.
وتابع البيان: تتقدم سورية بأحر التعازي وخالص المواساة إلى أسر الضحايا، ولحكومة الصومال الشقيقة، وتعرب عن وقوفها مع شعب الصومال في هذا الوقت العصيب.
وختم الخارجية بيانها بالقول: كما تؤكد سورية تقديرها لجهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.