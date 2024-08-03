فتح باب الاكتتاب على البطاطا 

حماة – منير الأحمد :

افتتح فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة باب الاكتتاب أمام المزارعين على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة “مرتبة ايليت للعروة الربيعية”.

المدير المكلف بتسيير أمور الفرع المهندس عبد الكريم التآمر أوضح أنه يحق للفلاح الاكتتاب على رغبتين من أنواع البذار المستورد وبكمية لا تتجاوز 5 طناً للمزارع الواحد وبسلفة مالية وقدرها 5 ملايين ليرة للطن الواحد،مبيناً أن قبول طلبات الاكتتاب مستمرة في مقر فرع المؤسسة في مدينة حماة حتى التاسع من شهر آب الجاري، علماً أنه ستتم مصادرة هذه السلفة في حال عدم استلام الكمية المكتتب عليها، مشيراً إلى أن الاكتتاب على البذار يتم وفقاً للترخيص الزراعي الصادر عن مديرية الزراعة، على أن يتم تأمينه لاحقاً حين صدوره أصولاً.

وأضاف التامر أن الفرع انتهى مؤخراً من قلع البطاطا الناتج عن المشروع الوطني لإنتاج وإكثار بذار البطاطا حيث تم استلام نحو 650 طناً من البيوت الشبكية البالغ عددها 870 بيت شبكي موزعين في محافظات حلب ودمشق وحماة والتي يوجد فيها 168 بيتاً في مدينة مورك وتم استلام منها 175 طناً من أصناف ” أفاميا وسيدرا ولانا وقلمون ” كما تم استلام 1120 طناً من الحقول المكشوفة والبالغة مساحتها 800 دونماً.