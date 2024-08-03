مادورو: واشنطن تقف وراء محاولة الانقلاب في فنزويلا

كراكاس-سانا

جدّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تأكيده على وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وراء محاولة الانقلاب التي حدثت في بلاده لزعزعه الاستقرار.

وقال مادورو في تصريح نقلته وكالة فرانس برس: “الولايات المتحدة تعتقد أنها السلطة الانتخابية في فنزويلا وفي سائر أنحاء العالم”.

وشدد مادورو على أنّ إعادة انتخابه وفوزه بالانتخابات الأخيرة في فنزويلا هو “أكبر دليل عما يمكن لشعب أن يفعله من أجل استقلاله ومستقبله”، مؤكداً أن العالم “لم يعد يعتمد على قرار واشنطن، أو اليمين المتطرف الرأسمالي المتوحش، والفاشية الجديدة”.

وحذر مادورو زعيم اليمين المتطرف أدموندو غزنزاليس من عواقب قانونية وخيمة ستطاله لعدم استجابته أمس لاستدعاء المحكمة في فنزويلا.

من جانب آخر أعرب الرئيس الفنزويلي عن استعداد بلاده للتعاون مع دول مجموعة بريكس في مجالات النفط والغاز.

وقال مادورو: “تتمتع بريكس بمجموعة من الفرص في التجارة وفنزويلا مستعدة لتكون هناك”، لافتاً إلى أن بريكس سوق ضخمة للمنتجين الوطنيين، لذلك يحث باستمرار المصدرين الفنزويليين على العمل على هذا.