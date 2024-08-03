وزير الأوقاف يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون

كما ناقش الجانبان تحضيرات عقد مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي بدورته التاسعة الذي ينطلق غداً في مكة المكرمة، والطروحات التي سيقدمها الوزراء خلاله، بغية الوصول إلى موقف عربي وإسلامي موحد تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية تجاه الأخذ بمنهج الوسطية والاعتدال والتمسك بالقيم الإسلامية الصحيحة ونبذ الغلو والتطرف وتكريس ذلك من خلال برامج عمل واضحة.

ويشارك في أعمال مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي وزراء ومفتون ورؤساء مجالس إسلامية من 62 دولة حول العالم بينها سورية.

وفي السياق وحسب وكالة الأنباء السعودية واس، عقد اليوم اجتماع المجلس التنفيذي الرابع عشر لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، حيث تم استعراض جدول الأعمال للدورة الحالية، وأقر بالإجماع جدول أعمال مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية التاسع الذي سيعقد غداً ويستمر يومين، إلى جانب مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن المؤتمر القادم والدورة القادمة الخامسة عشرة للمجلس التنفيذي من حيث الدولة المستضيفة.