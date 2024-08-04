اكتشاف يرقة متحجرة لمفصليات مجهولة في الصّين  

اكتشف علماء الحفريات في صخور العصر الكمبري في مقاطعة يوننان الصينية بقايا متحجرة ليرقة مخلوق مفصلي قديم يعتقد بأنه الجد المشترك لجميع ممثلي هذا النوع من الحيوانات اللافقارية، وذلك أثناء دراسة عينات الصخور التي تشكلت قبل حوالي 520 مليون سنة في المقاطعة، التي كانت في ذلك الوقت، قاع بحر ضحل، تعيش فيه أنواع مختلفة من اللافقاريات.

ويشير الباحثون إلى أنه بفضل الظروف الفريدة لتكوين الحفرية، احتفظت بداخلها بجميع الأعضاء الداخلية تقريباً، بما فيها الجهاز الهضمي والعضلات والجهاز العصبي المركزي والأوعية الدموية وحتى الأعصاب الصغيرة في العين وفي الأطراف، ويقول البروفيسور “مارتن سيمث” من جامعة “دورهام” البريطانية: “كنت أحلم دائماً باكتشاف بعض الحفريات المهمة جداً، وكنت أتمنى العثور على شيء كهذا، ستساعدنا هذه البقايا المتحجرة في الكشف عن كيفية تطور ممثلي هذا النوع من الحيوانات اللافقارية في الماضي البعيد”.

وأطلق الباحثون على اليرقة اسماً يعني باللغة الصّينية “اليرقة البدائية” وقد أظهر تشريحها أن أعضاء جسمها متطورة جداً بالنسبة إلى ممثلي حيوانات العصر الكمبري، ما يدل على التطور السريع جداَ لأسلاف المفصليات من الناحية التشريحية.