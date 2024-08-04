الجيش الروسي يحرّر بلدة نوفوسيلوفكا بيرفايا بجمهورية دونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من تحرير بلدة نوفوسيلوفكا بيرفايا بجمهورية دونيتسك، موضحة أن قوات “الشمال” الروسية عززت مواقعها وصدت هجومين، وبلغت خسائر القوات المعادية 190 عسكرياً ومدافع غربية وآليات ومستودع ذخيرة ومحطة رادار، وحسنت قوات “الغرب” الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك، وصدت هجوماً أوكرانيا وكبدت المهاجمين 490 قتيلاً و3 دبابات ومدرعتين ومدافع وأسلحة غربية ومحطتي حرب إلكترونية ومستودعي ذخيرة، كما عززت قوات “الجنوب” الروسية مواقعها وصدت هجوماً واحداً وبلغت الخسائر الأوكرانية 690 عسكرياً ومدافع غربية وآليات ومستودعي ذخيرة، وحررت قوات “المركز” بلدة نوفوسيلوفكا بيرفايا في جمهورية دونيتسك وصدت هجوماً واحداً وكبدت قوات كييف 365 قتيلاً ودبابة ومدرعتين ومدافع وأسلحة غربية ومستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية وعززت قوات “الشرق” مواقعها وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 95 عسكرياً ودبابة ومركبات ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية ومستودعي ذخيرة، فيما ألحقت قوات “دنيبر” خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وكبدته 75 عسكرياً، ودمرت له آليات ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة “سو 27” و13 صاروخ “هيمارس” و162 مسيرة أوكرانية.

من جهة أخرى، قتلت امرأة بهجوم مسيرة أوكرانية استهدفت مبنى سكنياً في مدينة شيبيكينو بمقاطعة بيلغورود في جنوب غرب روسيا، وفقاً لحاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف، موضحاً أن مسيرتين أخريين ضربتا مبنيين سكنيين في المنطقة، ما تسبب باندلاع حرائق.

وفي وقت سابق أفادت أنباء بإصابة 3 أشخاص نتيجة القصف الأوكراني على مدينة شيبيكينو.