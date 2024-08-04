الرفيق وردة في لقاءات مع الفعاليات الشبابية في اللاذقية: الأداء الشبابي يعكس الانفتاح على المبادرات

اللاذقية – مروان حويجة

أكّد الرفيق فاضل وردة عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب الشباب المركزي، على الدور المميّز الذي يؤديه الشباب في كل مبادراتهم وأعمالهم التطوعيّة، بما يبعث على الاعتزاز أكثر بدورهم الوطني.

ولفت الرفيق وردة، خلال جولاته ولقاءاته المتتابعة اليوم في اللاذقية، برفقة أمين فرع اللاذقية للحزب المهندس هيثم إسماعيل، مع كتائب البعث، وقيادة فرع الشبيبة وكوادره، واللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي، والطلبة المتفوقين وأساتذتهم في مركز كتائب البعث، إلى حالة التميّز التي تجسدها الكوادر الشبابية في عملها، وفي جميع مبادراتها، والتي تعكس لديها حالة راقية من الوعي، والمسؤولية الوطنية والبعثية الحقيقية الملموسة، وتعبّر عن عقل منفتح على الأفكار والمبادرات الجديدة المتميزة.

وبيّن أنّ ما ينفّذه شبابنا، وما يقدّمونه من مبادرات نوعيّة، ودورات تدريبية تخصصية، ومهام وطنية لخدمة الوطن والدفاع عنه إنما يثبت رسوخ عقيدة انتمائهم لحزب البعث العربي الإشتراكي وللوطن، ودأبهم الدائم وحرصهم المستمر على البذل والعطاء والإبداع، تمثّلاً واقتداءً ووفاءّ لقائد الوطن الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد، رئيس الجمهورية.

ونوّه الرفيق رئيس مكتب الشباب بالمهام والواجبات النوعية الوطنية التي تؤديها كتائب البعث، وهي السبّاقة في أداء الواجب سابقاً ولاحقاً، إضافة إلى المهام الإنسانية والإغاثية والتطوعية التي تنفذها في هذه الظروف وخلال الحالات الطارئة، ودون أن يقتصر دورها على الجبهة، وإنما هي حاضرة دائماً لخدمة المجتمع، وفي أدق المهام التي تؤديها في جميع المجالات، وكل القطاعات والمبادرات.

وأوضح الرفيق وردة أن الكوادر الشبيبة في منظمة اتحاد شبيبة الثورة، تجسّد التميز والحيوية في عملها ونشاطها ومبادراتها التطوعية، وتعبّر عن الروح الحقيقية للرفيق البعثي الواعد، بما يجسدونه من التزام ومسؤولية وروح شبابية وطنية رائعة، لافتاً إلى الاهتمام بالواقع الرياضي، وتضافر الجهود لتحسين هذا الواقع وتطويره والارتقاء به، لما للرياضة من قيمة وأهمية واهتمام، تتجلّى في الجوانب الاجتماعية والبدنية والتربوية، وبما يكفل تحقيق الاستقطاب المنشود في كل الأنشطة الشبابية النوعية، وإيلاء الاهتمام بشكل أكبر لكل أشكال المناشط والفعاليات الرياضية والألعاب والأندية الريفية، والرياضة المدرسية والجامعية.

وأكّد الرفيق رئيس مكتب الشباب على أنّ التفوق الدراسي حالة تميّز، وحصيلة وثمرة جهد وتعب وسهر، وإرادة قوية بآن معاً، وتكريم المتفوقين تعبير عن القيمة السامية للتفوق والنجاح، وتحفيز المتفوقين نحو المزيد من الجدّ والمثابرة في درب العلم والتحصيل الدراسي، لما فيه الخير للوطن ولأبنائه، في ظل رعاية الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد، وتوجّه بالشكر للجهود التي بذلتها كتائب البعث والكادر التدريسي في مبادرة تعليم الطلبة وتمكينهم من النجاح والتفوق.

بدورهم الرفاق باسم سودان قائد كتائب البعث، و سومر الظاهر رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة، و فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام، والرفيقة تهاني شليحة رئيسة مكتب الشباب الفرعي عرضوا واقع العمل والنشاط والأداء التدريبي التطوعي والشبيبي والرياضي، وأهم المقترحات التطويرية، وأولويات ومحاور خطة العمل القادمة.

فيما أشار كل من الرفاق وائل عمار قائد مركز كتائب البعث في اللاذقية، وبسام زراوند رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي، و رهف ثابت محلّا أمين فرع الشبيبة إلى برامج العمل والنشاط وتأهيل واستقطاب الكوادر الشبابية، وإلى بعض المقترحات والاحتياجات الداعمة للخطط ولتوسيع الأنشطة والمبادرات، واستقطاب الطاقات الشابة الواعدة المميزة.

وقام الرفيق رئيس مكتب الشباب المركزي، برفقة أمين فرع اللاذقية للحزب و رئيس الاتحاد الرياضي العام بزيارة اطلاعية إلى مدينة الأسد الرياضية، حيث اطلع على أعمال التأهيل المنفذة في المدينة من خلال الاتحاد الرياضي ومحافظة اللاذقية، واستمع من الرفيق معلا وعدد من المعنيين إلى شروح حول الأعمال المنجزة.

كما زار رئيس مكتب الشباب المركزي، مخيّم أبناء الشمس الشبيبي الثاني، يرافقه أمين فرع اللاذقية للحزب، ورئيس اتحاد شبيبة الثورة وذلك في مدرسة سجيع هيفا في منطقة صلنفة، معرباً عن سعادته بلقاء أبناء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، ومشيداً بالنشاطات والبرامج الثقافية والترفيهية التي يقدمها المخيم الذي تقيمه قيادة اتحاد شبيبة الثورة بمشاركة قرابة /١٥٠/ شابةً وشاباً من أبناء وبنات الشهداء، كما التقى المشاركين في مواقع ومحطات الأنشطة وتحاور معهم واستمع إلى انطباعاتهم.