المقاومة اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا في الأراضي اللبنانية المحتلة.

وذكرت المقاومة في بيان اليوم، أن مقاتليها استهدفوا موقع بركة ريشا ‏بقذائف المدفعية، وحققوا إصابة مباشرة. ‏

وفي بيان آخر، ‌‏ذكرت المقاومة أنها استهدفت جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة ‏الصاروخية في موقع المنارة شمال فلسطين المحتلة، وحققت إصابة مباشرة، وشددت المقاومة في البيانين على أن هذه العمليات تأتي في إطار الدعم للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة‌.

وفي وقت سابق، استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية المستوطنة الجديدة في بيت هلل شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

كما أعلنت المقاومة اللبنانية تدميرها التجهيزات التجسسية للعدو الإسرائيلي ‏في موقع راميا بالأسلحة المناسبة بعد إصابتها مباشرة.

وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس ثماني عمليات نوعية ضد العدو الإسرائيلي ومواقعه وتجمعات جنوده، كان آخرها استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة، وإصابته مباشرة، رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.