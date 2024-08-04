الموافقة على عقدين لتأمين مواد وأدوات طبية لمشفيي الأطفال والباسل بدمشق

دمشق- سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى الأطفال في دمشق، لتأمين مواد وأدوات طبية “مواد التخدير والإنعاش” لزوم شعبة التخدير وجراحة قلب الأطفال في المشفى، بقيمة إجمالية قدرها 752 مليون ليرة سورية.