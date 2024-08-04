حفل فني بمناسبة عيد الجيش العربي السوري في حلب

حلب ـ رفعت الشبلي

احتضن مسرح نقابة الفنانين بحلب، فعاليات فنية نظمتها مديرية الأنشطة الفنية والرياضة بالتعاون مع مديرية التربية بحلب وفرع اتحاد شبيبة الثورة بحلب ودائرة المسرح المدرسي، وذلك احتفالاً بعيد الجيش العربي السوري قدمته فرقة “إبداع”.

وقدمت الفرقة المشكلة من طلاب المدارس في حلب من مختلف روابط الشبيبة باقات متنوعة من الفقرات الفنية التي عكست مدى حبهم لوطنهم وتقديرهم لدور الجيش وبطولاته في حماية البلاد وبسط الأمن والأمان فيه، تضمنت أغان وأناشيد وطنية وتراثية مع فقرات من الفنون الشعبية والفلكلورية الحلبي.

وبين مدير تربية حلب مصطفى عبد الغني للصحفيين أن الفعالية تعبير عن الفرح بذكرى تأسيس الجيش العربي السوري رمز الوفاء والتضحية الذي سطر أروع ملاحم البطولة والفداء بدماء الشهداء ليبقى الوطن شامخاً ومنتصراً وأبياً، وتمنى دوام التقدم للجيش التربوي الذي كان إلى جانب بواسل قواتنا المسلحة يبني ما دمره الظلام والجهل، مؤكداً استمرار الإنتصارات في كل الميادين والساحات بقيادة سيد الوطن الرئيس بشار الأسد.

بدوره، أمين فرع حلب لاتحاد شبيبة الثورة الرفيق محمد تركي دياب أشاد ببطولات الجيش العربي السوري وما قدمه من تضحيات للحفاظ على كرامة وشرف وأمن سورية والأمة العربية، ولفت إلى أن الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش العربي السوري هي رسالة عرفان ووفاء لمن علم العالم معنى البذل والعطاء في سبيل الأوطان.

وأوضحت مدربة الكورال ربى النعساني أن الأعمال المقدمة هي فقرات فنية وتراثية ووطنية وقدود حلبية،بالإضافة إلى أن الأغنية الافتتاحية بعنوان “حلب يا أرض الحضارات” هي من تأليف وكلمات وألحان الطلاب في دائرة المسرح المدرسي، مشيرة إل فترة التدريبات التي أخذت سنوات من التدريب المستمر ومن الجهد للوصول إلى تشكيل فريق من عدة روابط مدرسية، حيث عانا المتدربون حالات الطقس الحار وامتد التدريب مدة تتجاوز الـ 4 ساعات يومياً للوصول إلى المنتج النهائي والتجانس التام بين أعضاء الفرقة.