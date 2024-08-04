4-أغسطس-2024
Latest:
الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

سورية تعزي كوريا الديمقراطية بضحايا الفيضانات وتؤكد تضامنها معها

علي اليوسف

 دمشق-سانا

قدمت سورية أحر التعازي إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بضحايا الفيضانات التي تعرضت لها المناطق بالقرب من نهر أمنوك، مؤكدة الوقوف إلى جانبها قيادة وحكومة وشعباً.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اليوم: تعرب الجمهورية العربية السورية عن مشاعر الحزن والمواساة، وتتقدم بأحر التعازي إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الصديقة، بضحايا الفيضانات التي تعرضت لها المناطق بالقرب من نهر أمنوك جراء هطول الأمطار الغزيرة على الحدود الشمالية للبلاد.

وتؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب قيادة وحكومة وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأنها على ثقة بأن الشعب الكوري الديمقراطي سيتجاوز هذه المحنة بالتفافه حول قيادته، وسيكمل طريقه في بناء وازدهار وطنه.

You May Also Like

عرنوس وجهانغيري: تعزيز العلاقات الاقتصادية لمواجهة العقوبات الغربية

فايز طربوش

بانتظار تأمين آلات قسم الخياطة والمونتاج..معمــــل أحذيـــــة مصيــــاف ينتـــــج 500 زوج يوميـــــاً

yazan

في آخر إحصائية..530 مستفيداً من برنامج دعم الريف واستهداف 1500 مشروع

yazan