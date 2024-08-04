شعر وموسيقى في احتفالية عاديات سلمية بذكرى تأسيس الجمعية

البعث ــ نزار جمول

منذ افتتاحها، دأبت جمعية العاديات في سلمية على تقديم نشاطات ثقافية متنوعة، ويأتي حفل الذكرى المئوية للجمعية من ضمن هذه الأنشطة. في بداية الاحتفالية، أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأديب حسن نعوس بدور عاديات حلب خلال المئة عام من العطاء والنشاط في خدمة التراث وحماية الآثار والحفاظ على الهوية الثقافية .

ولتبدأ الاحتفالية بعرض فيلم قصير عن جمعية العاديات ودورها في الحياة الثقافية والتراثية في سورية، ثم قدمت رئيس لجنة التراث في الجمعية السيدة مها القطلبي عرضاً عن تأسس الجمعية في حلب وتطورها من خلال إنشاء فروع لها في المحافظات، والتي ساهمت في الحفاظ على الذاكرة والهوية الوطنية السورية. وعرف رئيس اللجنة الإعلامية في الجمعية شادي أبو حلاوة بكتاب “أعلام وراحلون” في جمعية العاديات الذي جاء فيه ذكر أسماء الأعلام الراحلون، متطرقاً إلى أول رئيس مجلس إدارة للجمعية الراحل كامل الغزي، ودوره في نشاطها خلال ثلاث سنوات من رئاسته لمجلس الإدارة من خلال آثاره وأفكاره ومؤلفاته. وبعد ذلك قدمت فرقة الجمعية الفنية للتراث أمسية تراثية شارك فيها الفنانين جهاد شتيان على الكمان، ونور الدين ياغي على العود، وعلي جمول على الإيقاع، وغناء فاطمة زينو وعبد الله الزرزوري ومريم حمود الذين غنوا أغاني من التراث السوري، ولتنتهي هذه الاحتفالية على أمل اللقاء بفعاليات أخرى .